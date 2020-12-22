Bozoğlu’ndan, İBB’ye Türkçe Ezan ve Kuran tepkisi

AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, Sosyal Medya hesabından İBB’nin Şeb-i Aruz töreninde ezan ve Kur'an'ın Türkçe okunmasına tepki göstererek “ Susayım susayım diyorum da dayanmak ne mümkün! İBB’nin düzenlediği Şeb i Aruz törenini Türkçe gerçekleştirmekte nedir? Burada ne amaçlanmaktadır? Bu neyin provasıdir? Maksatlı provakasyon mu yapılmaktadır? Rahmetli sn Adnan Menderes in yıllarca verdiği mücadele ne içindi ? Tavsiyem bu halkın bu kadim milletin sınır uçları ile oynamamanız. Çünkü asla böyle konuları affetmez ve günü geldiğinde kesinlikle değerlendirir misliyle de cevabını verir hiç şüpheniz olmasın” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 20:53