banner4551

Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni

Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni
banner3909
banner4336

Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 13.00’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ve Çanakkale Belediyesi’nin çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kırklareli’de cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci...
Kırklareli’de cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci...
  1. KIRKLARELİ

banner4389

banner4323

banner3841