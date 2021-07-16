Çekmeköy, 15 Temmuz’da tek yürek oldu

Çekmeköy Belediyesi, hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü adına Taşdelen Cemal Güngör Parkı’nda “15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ” programı düzenledi. Vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı programda tek yürek oldu.

Çekmeköy Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Taşdelen Cemal Güngör Parkı’nda 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına etkinlikler düzenledi. Belgeseller, marşlar, fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi ve ödüllü kısa filmlerin yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliğine vatandaşlar katılarak tek yürek oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşananları gözler önüne seren fotoğraf sergisi ile başlayan anma programı akşam saatlerinde Taşdelen Cemal Güngör Parkı amfi tiyatro alanında devam etti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayarak Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz’u konu alan belgesel gösterimi ile devam etti. 15 Temmuz şehitleri için Kur’an okundu ve dualar edildi. Daha sonra 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlatan belgeseller ile Çekmeköy Belediyesi İhanet ve Direniş Temalı Kısa Film yarışmasında dereceye giren filmler vatandaşlara izletildi. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yapılan programda vatandaşlara bayrak dağıtıldı. Anma etkinlikleri tüm gece devam etti. Etkinliğe Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katıldı.

Etkinlikte konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Ben 15 Temmuz’da bir şey için hep Allah’a şükrettim. 15 Temmuz akşamı Rize’deydim. Bütün ailemle annemle, babamla, çocuklarımla, eşimle. 21.00 uçağıyla İstanbul’a yolculuk yapmaya başladık. Eğer o gün bu kardeşiniz Rize’de kalmış olsaydı, İstanbul’a gelememiş ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele edememiş olacaktı. Ama şükür ki biz Sabiha Gökçen’e inmiş son uçağın yolcusuyduk. Sabah sela okunana kadar annemle, babamla, evlatlarımla bu ülke için, bu toprak için, bu bayrak için hainlere karşı milletimizle omuz omuza mücadele ettik. Bize bu mücadeleyi nasip eden Allah’a şükürler olsun. Oradaki mücadelemizin ardından 30 gün vatandaşlarımızla beraber bu sokaklarda mücadele ettik, beraber nöbet tuttuk. Bugün olduğu gibi meydanlarda hiçbir ayrım yapmadan Alevisi, Sünnisi, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hep beraber dedik ki ’Ey hainler! Bu bayrak inmeyecek, bu Kur’an susmayacak bunu böyle bilin.’ Bütün ülkemiz bunu haykırdı. Dün olduğu gibi bugün de yine nöbette yine milletimizin emrindeyiz. Hainlere ve darbecilere hiç bir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bugün bu meydanda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize saygılarımı sunuyor, vatan müdafaasında şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum” dedi.

15 Temmuz anma etkinliğinde duygularını ifade eden Muharrem Çelik, "Belediyemiz adına insanlarımız adına birlik beraberlik beraberliğimiz adına çok gururluyuz, sevinçliyiz yani bu birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin ömür boyu sürsün inşallah istiyorum. Allah bu günleri bir daha yaşatmasın inşallah diyorum. Allah bir daha İstiklal Marşı yaşatmasın." dedi