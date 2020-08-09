CHP'de konuşma yasağı

Son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıkça başvurduğu ‘sessizlik politikası' Muharrem İnce tartışmasında da sürüyor. Son olarak Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması sonrasında Kılıçdaroğlu, “açıklama yapmayın, tartışmaya girmeyin” talimatı vermişti. CHP lideri aynı talimatı Muharrem İnce konusunda da verdi.

CHP Genel Merkezi, Muharrem İnce'nin partiden ayrılarak yeni bir siyasi parti kuracağı haberleri üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalar konusunda sessiz kalmayı sürdürüyor. Muharrem İnce konusunda parti yönetimine konuşma yasağı getirilirken, İnce'nin kendisinin net bir açıklama yapmadan CHP'nin kurumsal bir açıklama yapmayacağı belirtiliyor.

İMAMOĞLU DA YORUM YAPMADIBelediye Başkanlarının da Muharrem İnce tartışmasına girmemeleri yönünde uyarıldığını belirtiliyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İnce'nin parti kuracağına ilişkin kendisine sorulan soruya cevap vermemişti. Kılıçdaroğlu daha önce de CHP'ye karşı yayın yaptığı gerekçesiyle bir televizyon kanalının yayınına CHP'li isimlerin çıkmasını ve demeç vermesini yasaklamıştı. Öte yandan, CHP yönetiminin bu tür yasaklara alışık olmadığı ve Kılıçdaroğlu'nun talimatına rağmen açıklama yapmaktan geri durmayacakları ifade ediliyor.

​Türkiye Gazetesi