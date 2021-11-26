CHP'den Bozoğlu'na kınama

CHP İlçe Örgütü'nün basın açıklaması şu şekilde:"24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile ilçe başkanımız Sayın Berker Esen'in yayınladığı mesaja hitaben AKP İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'nun 'Bilindiği üzere eğitim doğuştan aileden başlar. Lâkin edep,haya, ahlak ve toplum uyum eğitimi gibi en önemli temel eğitimi bile yarım kaldığı aşikar birinin' ifadelerini kullanarak, CHP Silivri İlçe Başkanımız Sayın Berker Esen'e hakarette bulunmasını şiddetle ret ediyor, kınıyoruz.İktidar partisi İlçe Başkanının toplum meseleleri ve halkın içinde bulunduğu ekonomik krizle uğraşması ve çözmeye çalışması yerine, günün 16 saatini sahada geçiren, toplum ve Silivri halkıyla iç içe geçmiş, halkın sorunlarını çözmeye çalışan İlçe Başkanımızın edep ve ahlakını Silivri Halkına sormamız gerekir diye düşünüyoruz. Siyasî ahlak, edep ve genel ahlak kültürümüze sığmayan bu ifadeleri, AKP İlçe Başkanı Mutlu Bozoğluna, CHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları olarak iade ediyor, biz aşağıda imzası bulunan ilçe yön. krl ve meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları Başkanları olarak İlçe Başkanımız Sayın Berker Esen'in yanında olduğumuzu ifade ediyor, AKP İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'nu Silivri halkına şikayet ediyoruz. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

