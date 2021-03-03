CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Apartman Görevlileri Buluşması’nda konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Apartman Görevlileri Buluşmasının açılışında konuşma gerçekleştirdi. Apartman görevlilerine, “Adaleti istiyorsanız adaleti beraber arayacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Apartman Görevlileri Buluşmasının açılışında konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ataşehir’de gerçekleştirilen toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi katılım sağladı.

“Dostlarımın başında sizler gelirsiniz”

Cümlelerine kapıcıları selamlayarak başlayan Kılıçdaroğlu, “Her gün çalışan doğru dürüst bayramı ve tatili bile olmayan yüz binlerce insanın sorunuyla acaba siyaset kurumu ilgilendi mi? Acaba bu ülkeyi yöneten insanlar, bunların bir derdi var mıdır diye geldi mi? Hayır. Bize oy verin diye geldiler sadece. Beni iyi tanımanızı isterim. Benim dostlarım vardır. O dostlarımın başında da sizler gelirsiniz. Bütün apartman görevlileri benim dostlarımdır. Alın teri dökenlerin tamamı benim dostlarımdır” diye konuştu.

“Derdi olan için çalışmak zorundayım”

Kılıçdaroğlu, İzmir’de yaşanan deprem sonrasındaki sürece ilişkin olarak, “İzmir’de deprem oldu çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Depremi yerinde gördük, yararlıları ziyaret ettik. Bir süre sonra tekrar İzmir’e ziyarete gittik. Evleri yıkılan apartman görevlileriyle bir araya geldik. Nerede birinin derdi varsa ben onun için çalışmak zorundayım” dedi.

“Sigortasız çalışmak, geleceğinizi çaldırmaktır”

Kılıçdaroğlu kapıcıların çalışma şartlarına ilişkin olarak, “Hak arama konusunda zayıfsınız. Hakkınızı aradığınız zaman yönetici senin sözleşmeni feshettim diyor. Gidecek yeriniz yok. O yüzden örgütlenme önemlidir. Sigortasız çalıştırmak o kişinin geleceğini çalmak demektir. Sigortasızsanız emekli aylığı bağlanamaz. Adaleti istiyorsanız adaleti beraber arayacağız” dedi. Dün bir toplantı yapıldı. İnsan Hakları Eylem Planı diye. Sizin hakkınız teslim edildi mi? Yasaların öngördüğü bütün haklar size teslim edildi mi, edilmedi. Size teslim edilirken önünüzde bir engel var mı, yok" dedi.