CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Kadıköy turu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy’de esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK), Kadıköy’de açılması planlanan Kent Belleği Müzesi ile ilgili düzenlenen proje sunumunu izledi. Kılıçdaroğlu’na ziyareti sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti. Basına kapalı olarak düzenlenen proje sunumunun ardından Kılıçdaroğlu ve yanındaki heyet Kadıköy çarşısında dolaştı, esnafla selamlaştı.

Esnafla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kendisini dükkanına davet eden esnafı da geri çevirmedi. Esnafın sorunlarını kapalı olan bir kepenk önünde dinleyen Kılıçdaroğlu, “Asla umutsuzluğa kapılmayın, bir süre sonra Türkiye’nin bütün koşulları değişecek, daha iyi, daha demokratik bir atmosfer olacaktır. Esnafın da, sanayicinin de, sokaktaki satıcının da rahat edebileceği daha güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, “İnsanların evine ekmek götüremediği bir düzen olur mu? Kadıköy Belediyesi elinden geleni yapmaya çalışıyor, onun da bütçesi zorlanıyor. İBB kendisine yansıyan şikayetleri karşılamaya çalışıyor. Ama moralimizi bozmayacağız” diye konuştu.