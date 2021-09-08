CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı. Açılışa katılan Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar partiye emeği olan ve emek vermeye devam edenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı. Sarıyer’de bulunan binanın açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda CHP’li siyasetçi ve birçok partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni konuşmalarla devam etti.

Partiye emeği olanlara teşekkür etti

Binanın açılış töreninde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir binaya sahip olmak elbette önemlidir ama bir binaya sahip olmanın çok ötesinde yaşadığın ülkeye sahip olmak çok daha değerlidir. Biz yaşadığımız ülkeye de sahip çıkacağız. O ülkenin var olan bütün sorunlarına talibiz. Biz sadece kendi ülkemizde değil, var olan coğrafyada bütün komşularımızla huzur içinde yaşamaya ve sorunları çözmeye talibiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, yani halkın partisiyiz. Bugüne kadar partimize emek veren ve bugün hayatta olmayan değerli büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Aynı şekilde partimize büyük emekler veren, hala bu emekleri sürdüren parti büyüklerimize saygı duyuyoruz, duymaya da devam edeceğiz" dedi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin kurdele kesimiyle CHP’nin İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı.