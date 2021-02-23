CHP Silivri’den Şoför ve Sanayi esnaf başkanlarına ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen ve yönetim kurulu üyeleri, Sanayi Sitesi kooperatif Başkanları Ercan Çalışkan ve Şaban Erdan ile Şoförler odası başkanı Recep Akıncı’yı makamlarında ziyaret etti.

CHP Silivri’den Şoför ve Sanayi esnaf başkanlarına ziyaret
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CHP İlçe yöneticileri, Oda başkanlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafın sorunlarını çözmek adına iktidara önerdiği 17 talebi anlatarak “Esnaf Bakanlığı kurulsun", "Esnafa yönelik icra işlemleri durdurulsun”, "Servis işletmecilerinden alınan teminat mektupları iptal edilsin" talebini aktardı. Oda Başkanlarına, CHP Silivri İlçe yönetiminin 1 yıllık çalışmalarını anlatan 2020 Yılı faaliyet raporu ve Kılıçdaroğlu’nun Yürüyüş kitabını hediye etti

Ziyaretlere Meclis Üyesi Ersin Taşkın, İlçe Yöneticileri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları da eşlik etti.


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