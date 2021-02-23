CHP Silivri’den Şoför ve Sanayi esnaf başkanlarına ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen ve yönetim kurulu üyeleri, Sanayi Sitesi kooperatif Başkanları Ercan Çalışkan ve Şaban Erdan ile Şoförler odası başkanı Recep Akıncı’yı makamlarında ziyaret etti.