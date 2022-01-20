CHP şoför esnafının sesi olmak için yollara düşüyor

CHP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye ekonomik buhranın ve beraberinde enerji buhranının pençesinde mücadele etmektedir. AK Parti iktidarının yanlış ekonomik ve enerji politikaları birçok sektörü etkilediği gibi taşımacılık sektörünü de olumsuz etkilemektedir.

AK Parti iktidarında enerji faturalarının yanı sıra akaryakıt fiyatlarına üst üste yapılan zamlar, gıdadan eşyaya birçok ürünü taşıyan kamyoncu ve TIR esnafının da yakıcı sorunu olmuştur.

Tüm sektörlerde olduğu gibi taşımacılık sektöründe de bıçak kemiğe dayanmıştır.

Sektörün haykırışlarına kulak tıkayan AK Parti iktidarına karşı şoför esnafımızın sesi olarak yollara düşüyoruz.

Ve diyoruz ki; AK Parti iktidarında #yollarbiterZAMLARBİTMEZ #hemenseçim

CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet AKIN ile Uşak Milletvekili Sayın Özkan YALIM düzenleyecekleri basın toplantısının ardından TIR'la İstanbul'dan İzmir'e hareket edeceklerdir.

BASIN TOPLANTISI TARİH, SAAT VE YER

21 Ocak Cuma günü Saat 08.00

SELİMPAŞA METRO DİNLEME TESİSLERİ (Avrupa Otoyolu) İSTANBUL

İZMİR'E HAREKET

21 Ocak Cuma günü SAAT 08.30

SELİMPAŞA METRO DİNLEME TESİSLERİ (Avrupa Otoyolu) İSTANBUL

MOLA YERİ (45 DAKİKA)

OKSİJEN DİNLENME TESİSLERİ SUSURLUK - BALIKESİR

VARIŞ NOKTASI

IŞIKKENT TIR PARKI (İzmir Çevre Yolu) - BORNOVA–İZMİR”