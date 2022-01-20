banner4556

CHP şoför esnafının sesi olmak için yollara düşüyor

banner4336

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile Uşak Milletvekili Özkan Yalım TIR'la Selimpaşa'dan İzmir'e hareket edecekler.

CHP şoför esnafının sesi olmak için yollara düşüyor
banner4583

CHP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye ekonomik buhranın ve beraberinde enerji buhranının pençesinde mücadele etmektedir. AK Parti iktidarının yanlış ekonomik ve enerji politikaları birçok sektörü etkilediği gibi taşımacılık sektörünü de olumsuz etkilemektedir.

AK Parti iktidarında enerji faturalarının yanı sıra akaryakıt fiyatlarına üst üste yapılan zamlar, gıdadan eşyaya birçok ürünü taşıyan kamyoncu ve TIR esnafının da yakıcı sorunu olmuştur.

Tüm sektörlerde olduğu gibi taşımacılık sektöründe de bıçak kemiğe dayanmıştır.

banner4575

Sektörün haykırışlarına kulak tıkayan AK Parti iktidarına karşı şoför esnafımızın sesi olarak yollara düşüyoruz.

Ve diyoruz ki; AK Parti iktidarında #yollarbiterZAMLARBİTMEZ #hemenseçim

CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet AKIN ile Uşak Milletvekili Sayın Özkan YALIM düzenleyecekleri basın toplantısının ardından TIR'la İstanbul'dan İzmir'e hareket edeceklerdir.

  • BASIN TOPLANTISI TARİH, SAAT VE YER

21 Ocak Cuma günü Saat 08.00

SELİMPAŞA METRO DİNLEME TESİSLERİ (Avrupa Otoyolu) İSTANBUL

  • İZMİR'E HAREKET

21 Ocak Cuma günü SAAT 08.30

SELİMPAŞA METRO DİNLEME TESİSLERİ (Avrupa Otoyolu) İSTANBUL

  • MOLA YERİ (45 DAKİKA)

OKSİJEN DİNLENME TESİSLERİ SUSURLUK - BALIKESİR

  • VARIŞ NOKTASI

IŞIKKENT TIR PARKI (İzmir Çevre Yolu)  - BORNOVA–İZMİR”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Martavalı bırak Sayın Refik Bek!”
“Martavalı bırak Sayın Refik Bek!”
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349