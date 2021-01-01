CHP, yargıya başvurdu

Silivri İlçe Başkanı Berker Esen,'nde yapılması planlanan tesis ile ilgili yargıya başvurduklarını şu sözlerle paylaştı: “Kavaklı Mahallemizde yapılması planlanan tesis için hukuki mücadelemizi başlattık. Büyük Türk Milleti adına Silivri'mizin geleceği için karar verecek olan yargımıza güveniyoruz. Bizler bu kentte yaşamayanların bu kent adına hayati konularda verdiği tüm kararları sorgulamaya devam edeceğiz. Hukuki mücadelemizin yanı sıra, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Partiler ve vatandaşlarımızla birlikte örgütlü mücadelemizi de sürdüreceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Bu vesile ile yeni yılınızı kutlar, sağlık, huzur ve barış içerisinde geçmesini dileriz.”