CHP’den, Silivri Belediyesi’ne Covid-19 soruları

CHP İlçe Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımlar ile Silivri Belediyesindeki salgın durumu sorgulandı. Artan vaka haberleri ile birlikte ana muhalefet, yerel iktidara, sosyal medya hesapları üzerinden “Covid-19'lu kaç personel var?”, “Temaslı kaç personel var?”, “Personelin temaslı olduğu bilinmesi rağmen neden görevlerine devam ediyor?”, “Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyuluyor mu?”, “Uyulmuyorsa sebebi ne?”, “Kronik hastalığı olanlar, on yaş altı çocuğu olanlar neden hala çalıştırılıyor?”, “Esnek Çalışma programına neden hala geçilmedi?”, “vatandaşla temas halinde olan emekçilere günlük kaç maske veriliyor?”, “Personele düzenli test yapılıyor mu?”, “Yapılmıyorsa neden yapılmıyor?” sorularını yöneltti.