CHP’den Yılmaz’a kınama

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kamuoyuna,

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bugün gerçekleştirilen Silivri Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısının 1. birleşiminde partimiz nezdinde Millet İttifakı Paydaşlarına ve Millet İttifakımıza oy vermiş vatandaşlarımıza haddini aşan itham ve söylemlerde bulundu.

Belediye Başkanının, kürsüde olduğunu unutarak sokak ağzıyla tam da kendisine ve içinde bulunduğu ittifakın diline uygun bir üslupla yaptığı konuşma esnasında İlçe Başkanımız Berker Esen’e, Önceki dönem Belediye Başkanımız Özcan Işıklar’a, İBB Meclis Üyelerimiz Bora Balcıoğlu ve Melih Yıldız’a, Grup Başkanvekilimiz Süheyl Kırkıcı’ya, Meclis Üyelerimize, Partililerimize ve partimize oy veren vatandaşlarımıza “yavuz hırsız ev sahibini bastırır” mantığıyla ettiği hakaretleri aynen iade ediyoruz.

Partimizin her bir neferi bizim kırmızı çizgimizdir! Haddini aşan çizgiyi geçen söylemlerini sürdürmeye devam ederse anlayacağı bir üslüp ile kendisine cevap vermekten çekinmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

Volkan Yılmaz’ı buradan uyarıyoruz! Millet İttifakına, partimize hakaret etmeyi sürdürürse Silivri Halkı sandıkta kendisini “SIFIRLAYACAKTIR!”

CHP’yi kendi parti kültürü ile karıştırmasın. Unutmasın ki partimiz köklü bir demokrasi kültürüne sahiptir. Adaylık şartlarını sağlayan tüm üyelerimiz aday adayı olabilir.

Yurttaşlarımızın çıkarlarını gözetmek ve bu uğurda var gücümüz ile mücadele etmek için her görev kutsaldır.

Belediye başkanının bu ithamlarını bir kez daha kınıyor, partimizi diğer partiler ile karıştırmamasını öneriyoruz.