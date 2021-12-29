CHP’nin acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Şadiye Bölükbaşı hayatını kaybetti.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde geçirdiği bir hastalık nedeniyle uzun zamandır hayat mücadelesi veren Şadiye Bölükbaşı (47) tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi hayatını kaybetti. Gölpazarı Belediye Meclis üyesi Mehmet Bölükbaşı’nın eşi olan Şadiye Bölükbaşı’nın naaşı, Gölpazarı Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazın ardından Reşadiye Mahalle Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda sevin katıldı.