Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD’a tepki göstererek, “TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk ekonomisinin serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edeceğini de aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki yılda biz kez İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’ne katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’nde, ödül sahiplerini de tebrik etti.

Dolmabahçe Sarayı’nda Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren; vatanını ve milletini seven bir neslin yetişmesi misyonuyla yürüttüğünüz çalışmalarda, ömrüm vefa ettikçe yanınızda olacağım. Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetin, milletimizin milli ve manevi yönlerini güçlendirmek için verdiği hizmetler saymakla bitmez” dedi.

Ekonomik gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür. Son 8 yıldır yaşadığımız mücadelelerde ekonomi hep vardı. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin” dedi.

Konuşmasında TÜSİAD’a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır. Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz. Hükümetimizin uyguladığı ekonomi politikası kararlılıkla devam edecek. Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir. Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız. George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz, bundan hiç endişeniz olmasın” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlayın 6 sıfırı attığımız zaman karşı çıkanlar, ’Taksim Meydanı’nda anırırım’ diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyor" açıklamasında da bulundu.