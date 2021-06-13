Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşme) 24 Nisan bizler için çok çok olumsuz bir süreç oldu, böyle bir yaklaşımı beklemezdik. Bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz mümkün değil. Türkiye rastgele bir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşme) 24 Nisan bizler için çok çok olumsuz bir süreç oldu, böyle bir yaklaşımı beklemezdik. Bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz mümkün değil. Türkiye rastgele bir ülke değil.”