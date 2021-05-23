Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.
POLİTİKA
23 Mayıs 2021 Pazar 19:57
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bazı özel programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na gelmişti. Erdoğan’ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerin ardından il başkanlığından ayrıldı.