Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Müslüman Cemiyeti’nin 23. yıllık toplantısı vesilesiyle oluşan kardeşlik ikliminin, İslam ümmetine umut ve güç vereceğine inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Müslüman Cemiyeti’nin 23. yıllık toplantısı vesilesiyle oluşan kardeşlik ikliminin, İslam ümmetine umut ve güç vereceğine inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Müslüman Cemiyeti’nin 23. yıllık toplantısı vesilesiyle oluşan kardeşlik ikliminin, İslam ümmetine umut ve güç vereceğine inanıyorum" dedi.
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