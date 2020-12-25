Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşı olacağımı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Aşılama sürecini sağlık personeli olmak üzere başlatacağız. Aşı olacağımı Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’den bir Cuma çıkışında açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum” dedi.
Yılbaşı eğlenicilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yılbaşı eğlencelerine bu tür şeylere fırsat vermeyiz. Gerekeni yapacağız. Sonra bak devlet nerede, devlet önlem almadı diyecekler. İstihbaratımız önlem alacak, bu işlerin üzerine gidilecek” şeklinde konuştu.İsrail ile ilişkiler ilgili Erdoğan, “Bizim İsrail ile münasebetimiz tam kesilmiş değil. En tepe noktalarındaki kişilerle sorunlar yaşıyoruz. Bunlarla sorunlar olmasa İsrail ile ilişkiler başka olabilirdi. Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail’in tavrını kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim adalet ve toprak bütünlüğü anlayışımıza uymaz. Ayrıştığımız noktadır. Gönül arzu eder ki, İsrail ile ilişkiler daha iyi olsun” ifadelerini kullandı.