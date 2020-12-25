Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşı olacağımı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Aşılama sürecini sağlık personeli olmak üzere başlatacağız. Aşı olacağımı Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’den bir Cuma çıkışında açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bunun yanı sıra bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerden Çin’den 50 milyon doz gelecek. İlk etapta 4 buçuk 5 milyon gelecek. Aşılama sürecini sağlık personeli olmak üzere başlatacağız. Aşı olacağımı Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’den bir Cuma çıkışında açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum. Bu işin bilirkişileri doktorlarımızdır. Bu alanda konuşması gereken hocalarımızdır. Bizim herhangi bir itilaf ve sıkıntıya yol açmadan, aslında virüsle savaşırken, kimsenin aklına virüs düşürmemeliyiz. Tüm arkadaşlarımız ile aşıyı olacağız. Temennimiz bu aşı ile birlikte bu belaya karşı mücadelemizi en güzel şekilde verelim. Burada ilk olarak Çin var, sonra da Almanya var. İki ülkeden gelecek aşılarla süreci işleteceğiz” dedi.

Yılbaşı eğlenicilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yılbaşı eğlencelerine bu tür şeylere fırsat vermeyiz. Gerekeni yapacağız. Sonra bak devlet nerede, devlet önlem almadı diyecekler. İstihbaratımız önlem alacak, bu işlerin üzerine gidilecek” şeklinde konuştu.

İsrail ile ilişkiler ilgili Erdoğan, “Bizim İsrail ile münasebetimiz tam kesilmiş değil. En tepe noktalarındaki kişilerle sorunlar yaşıyoruz. Bunlarla sorunlar olmasa İsrail ile ilişkiler başka olabilirdi. Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail’in tavrını kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim adalet ve toprak bütünlüğü anlayışımıza uymaz. Ayrıştığımız noktadır. Gönül arzu eder ki, İsrail ile ilişkiler daha iyi olsun” ifadelerini kullandı.