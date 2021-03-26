Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamanın Mayıs ile Haziran gibi bitmesini temenni ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İstanbul Üsküdar’da bulunan Kerem Aydınlar Cami’inde kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’den 100 milyon aşı geleceğini bildirerek, "Mayıs-Haziran ayı gibi aşılamayı bitirmeyi temenni ediyoruz." dedi. Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı eleştirilere de değinen Erdoğan, "Burada Cumhurbaşkanlığının adımı tamamıyla yasaldır. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Kimse ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Bu iş de böylece bitmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Kerem Aydınlar Camisi’nde kıldı. Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aşıya dair açıklamada bulunan Erdoğan, “Sağlık Bakanımızın bu açıklaması, herhalde Bilim Kurulu’yla yaptıkları müzakerelerin bir neticesidir.

Şu an itibarıyla bakanımızın bu açıklamasını bizzat kendisinden dinlemiş değilim. Fakat bu süreç ne getirir, ne götürür onu da tam göremiyoruz, bilemiyoruz. Temenni ederiz ki mayıs-haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında, “Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin’den aldığımız aşıların dışında dün Çin Dışişleri Bakanı (Wang Yi) ile bunları etraflıca görüştüm. Bizim Çin’le yaptığımız ilk anlaşma aslında 100 milyon doz aşıydı. Bunun ilk etabı olan 50 milyon doz aşı bize ulaşmış değil. Şubat sonu itibarıyla bize ulaşacaktı. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki bu 50 milyon doz aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi. Bunu çok daha yakından takip edeceğim dedi. Bunu Sayın Başkan’la (Şi Cinping) da görüşeceğim dedi. Bu yetmez, 100 milyon doz anlaşmamız var dedim. Bu da nisan sonu itibarıyla idi. Bunları konuşacağım, görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim dedi” diye konuştu.

Ülkeye ulaşan mevcut aşılarla ilgili konuşan Erdoğan,” Almanya’dan 1 milyon 400 bin BioNTech aşısı elimize ulaştı. Onun da tamamı 10 milyon itibarıyla elimize ulaşacak. Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya’dan yine aynı şekilde aşı gelmesi bizi rahatlatacak. Aşıyı bu süreçte insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Bir de ilaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışması da yine yerli olarak devam ediyor” dedi.

Güney Kıbrıs’taki saldırı ve gündemdeki irtica tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, Güney Kıbrıs bu tür şeyler orada yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. Muhalefetin bu tür eleştirilerine biz alışığız. İrticai faaliyet farklı bir olay ama terörle iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değil, yönetmelik. Bakanlıklarımız bunları zaman zaman, ülkemizin, ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesile ile atılmış bir adım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, “Meclis’in alacağı bir karar falan değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığının adımı tamamıyla yasaldır. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir, bunlar havayı bulandırmaktan başka bir şey değil. Biz bu kararımızı aldık, 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar açıklayacaktır. Biz de buradan çıkmış olacağız. Bu bizimle alakalı değil, biz kararımızı verdik” diye konuştu.

Cuma namazı için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.