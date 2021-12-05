Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda yapılması planlanan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren incelemesinin ardından havalimanından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkarak saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda yapılması planlanan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3 saat süren incelemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanından ayrıldı.