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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasoyfa-i Kebir Camii Şerifi’nde kıldı. Cuma çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatına geçti. Caminin inşaatında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İçeride yaklaşık yarım saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından camiden ayrıldı.
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