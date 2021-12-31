Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı aldığımız tedbirlerle döviz kurunda dalgalanma kontrol altına alındı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı aldığımız tedbirlerle döviz kurunda dalgalanma kontrol altına alındı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı aldığımız tedbirlerle döviz kurunda dalgalanma kontrol altına alındı" dedi.
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