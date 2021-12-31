banner4556

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı aldığımız tedbirlerle döviz kurunda dalgalanma kontrol altına alındı" dedi.

banner4336

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı aldığımız tedbirlerle döviz kurunda dalgalanma kontrol altına alındı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı aldığımız tedbirlerle döviz kurunda dalgalanma kontrol altına alındı" dedi.
banner4581

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı aldığımız tedbirlerle döviz kurunda dalgalanma kontrol altına alındı" dedi.

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tedavi edildi, doğaya böyle koştu
Tedavi edildi, doğaya böyle koştu
  1. ÇEVRE

banner4558

banner3841

banner4577

banner4321