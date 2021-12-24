Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz göreve geldiğimizde IMF’ye olan borç 23,5 milyar dolardı. Biz IMF’ye borcumuzu tamamladık. Şu an IMF ile de herhangi bir kontağımız yok. Ama ana muhalefet otellerin arka kapılarında IMF ile görüşüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz göreve geldiğimizde IMF’ye olan borç 23,5 milyar dolardı. Biz IMF’ye borcumuzu tamamladık. Şu an IMF ile de herhangi bir kontağımız yok. Ama ana muhalefet otellerin arka kapılarında IMF ile görüşüyor."