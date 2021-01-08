Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması ile ilgili) Ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması ile ilgili) Ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var."