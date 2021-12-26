Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.