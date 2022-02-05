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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz."

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