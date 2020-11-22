Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir."
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