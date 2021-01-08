Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19 aşısı) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19 aşısı) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19 aşısı) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19 aşısı) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur."
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3787

banner3552

banner3212

banner3841

banner3883