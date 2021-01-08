Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19 aşısı) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19 aşısı) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19 aşısı) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur."
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