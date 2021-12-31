Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını ve işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyor ve tavsiye ediyorum. Yastık al

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını ve işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyor ve tavsiye ediyorum. Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak elimiz o derece güçlü olur" dedi.