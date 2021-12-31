banner4556

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını ve işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyor ve tavsiye ediyorum. Yastık al

banner4336

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını ve işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyor ve tavsiye ediyorum. Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak elimiz o derece güçlü olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını ve işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyor ve tavsiye ediyorum. Yastık al
banner4583

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını ve işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyor ve tavsiye ediyorum. Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak elimiz o derece güçlü olur" dedi.

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yerel üreticilere kargo desteği
Yerel üreticilere kargo desteği
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321