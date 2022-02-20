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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart’ta açılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart’ta yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart’ta açılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart’ta yapma kararı aldıklarını duyurdu.

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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