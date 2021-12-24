banner4556

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Yüksek faiz ile enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık. Yatırım, istihdam, cari fazla ile ülkeyi büyütme ekonomi politikasına yöneldik. Kurun üzerindeki köpüğün n

banner4336

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Yüksek faiz ile enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık. Yatırım, istihdam, cari fazla ile ülkeyi büyütme ekonomi politikasına yöneldik. Kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Yüksek faiz ile enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık. Yatırım, istihdam, cari fazla ile ülkeyi büyütme ekonomi politikasına yöneldik. Kurun üzerindeki köpüğün n

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Yüksek faiz ile enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık. Yatırım, istihdam, cari fazla ile ülkeyi büyütme ekonomi politikasına yöneldik. Kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük" dedi.

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Anaokulu öğrencilerine çevre eğitimi
Anaokulu öğrencilerine çevre eğitimi
  1. TEKİRDAĞ

banner4558

banner3841

banner4577

banner4321