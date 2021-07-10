Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Vahdetin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas arasındaki görüşme kısa süre önce başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Vahdetin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas arasındaki görüşme kısa süre önce başladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı bugün Vahdetin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas arasında kısa süre önce başlayan görüşmede Filistin’deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmelerin değerlendirilmesi, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin’de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.
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