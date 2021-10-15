Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan’daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan’daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan’daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan’daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz."

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