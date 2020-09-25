Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın ipine sarılın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada cemaate seslendiği konuşmasında, "Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın ipine sarılın. Eğer toptan sımsıkı Allah’ın ipi Kuran’a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cami cemaatine kısa bir konuşma yaparak seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bizlere bir arada buluşmayı lütfeden Allah’a hamd olsun. Hepiniz toptan sımsıkı Allah’ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Eğer toptan sımsıkı Allah’ın ipi Kuran’a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece bu millete Allah’ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar yardımcınız olsun İnşallah. Tüm ailelerinizle birlikte Rabbim mutluğunuzu daime eylesin" dedi.