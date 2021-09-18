Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İhracatımız bu yıl 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ülkemizin ihracattaki yükselişiyle mukayese edebilecek az ülke var. İhracatı geliştirme fonu ile açık finansman kaynağı oluşturulacak. İhracatçıların teminat sorunu ortadan kalkaca

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İhracatımız bu yıl 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ülkemizin ihracattaki yükselişiyle mukayese edebilecek az ülke var. İhracatı geliştirme fonu ile açık finansman kaynağı oluşturulacak. İhracatçıların teminat sorunu ortadan kalkacak” dedi.