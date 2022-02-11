Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cami içerisinde cemaate seslendiği konuşmasında, “İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rab’bim tüm insanlığı muhafaza eylesin ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Üsküdar’daki Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Erdoğan cami içerisinde bulunan cemaate konuşma yaparak seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rab’bim tüm insanlığı muhafaza eylesin. Bu süre içinde gerek şahsım gerek eşim ailem hakkında yapılan duaları, ve duaları yapan kardeşlerimden Allah razı olsun. Gerek ülkemizde gerek tüm dünyada bu beladan bir an önce Rab’bim bizleri muhafaza eylesin. İktidarımızı inşallah bu mücadele için attığımız adımların bereketini bizlere göstersin. Muhaliflerimize Rab’bim fırsat vermesin inşallah. Atacağımız adımlar ülkemizin çok daha güçlü ve diri olması içindir. Birliği, beraberliği, dirliği içindir. Rab’bim bizlere bunu da en kısa zamanda göstersin. Rab’bim 3 aylar içerisinde yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetlerin bereketini bizlere göstersin. İslam’ın birlik beraberliğini çok daha güçlü kılsın. Hadis-i Şerifleri indiren tüm kardeşlerimden Allah razı olun. Rab’bim bizleri ramazan bayramına kavuştursun” dedi.