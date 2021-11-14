Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadan karaya 4 bin 200 metre uzanan devasa 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 18 Mart’a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü, millete devlete kalacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadan karaya 4 bin 200 metre uzanan devasa 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 18 Mart’a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü, millete devlete kalacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadan karaya 4 bin 200 metre uzanan devasa 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 18 Mart’a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü, millete devlete kalacak."