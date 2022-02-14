Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili marketlerde denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, "Bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara karşı şiddetli cezai uygulamalar olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili marketlerde denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, "Bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara karşı şiddetli cezai uygulamalar olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili marketlerde denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, "Bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara karşı şiddetli cezai uygulamalar olacak" dedi.
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