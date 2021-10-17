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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet zihniyetinden başka bir şey değildir. Bu hukuk dışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet zihniyetinden başka bir şey değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine karşı ciddi bir tehdittir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet zihniyetinden başka bir şey değildir. Bu hukuk dışı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet zihniyetinden başka bir şey değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine karşı ciddi bir tehdittir.”

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