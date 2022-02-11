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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Kovid-19 ile ilgili) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Kovid-19 ile ilgili) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Kovid-19 ile ilgili) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Kovid-19 ile ilgili) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm."

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