banner4556

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat düzenleyenlerin etiket düzenleyenler kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağız. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hı

banner4336

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat düzenleyenlerin etiket düzenleyenler kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağız. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla arttırıyorlarsa şimdi de geri indirmelerini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat düzenleyenlerin etiket düzenleyenler kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağız. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat düzenleyenlerin etiket düzenleyenler kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağız. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla arttırıyorlarsa şimdi de geri indirmelerini bekliyoruz" dedi.

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı...
Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı...
  1. ÇEVRE

banner4558

banner3841

banner4577

banner4349