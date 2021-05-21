Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara otoyolunun son etabı açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. etabının açılığında yaptığı konuşmada “ Filistin bizi bekliyor. Gençler bu terör devleti İsrail’i çok iyi bilmeniz gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında yargı reformunun 4’üncü paketinin yakında Meclis’e sunulacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 7. Etabı olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “ İstanbul’un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzay Marmara otoyolunun 7. kesiminin açılış töreninde bir aradayız. Habipler - Hasdal arasındaki 10.2 kilometrelik kesimi de kapsayan projenin en önemli kısımlarından biridir. Habipler Hasdal kavşakları bölümü FSM yönünden gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Sakura hastanesi, İkitelli OSB gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişim sağlayacak. Otoyol üzerindeki Kocaeli, Sakarya gibi illerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile de birleşecek. Marmara bölgemizi tamamen otoyollarla kuşatmış olacağız. Bu eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almakta. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprümüz de şimdiden görenleri hayranlık içinde bırakmaktadır” dedi.

“Kanal İstanbul projemiz de inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olacak”

“Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul projemiz de inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak, ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser ve hizmet siyaseti mücadelemiz sayesinde ülkemizi yeni bir çağın eşiğine getirdi. Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci korona virüs salgınıyla hızlanırken, Türkiye olarak biz hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürme başarımızı gösterdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sağlık başta olmak üzere temel hizmetleri vatandaşlarına sunamazken biz vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Hibe, destek programları ve borç erteleme ile toplamda 655 milyar liralık kaynağı milletimizin emrine verdik. Hepsinin yanında olduk, vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Sağlığını korumak için geliştirdiğimiz tedbirleri, üretim, istihdam ihracatın büyümenin devamını sağlayacak şekilde planladık ve uyguladık. Bu verimlilik projesiydi. Her alanda başardık, başarmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yargı reform paketinin dördüncüsünü meclise sunuyoruz”

Tüm bunların yanında yatırımlarında sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018’de tehdit halinde olan ekonomik saldırılara rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanında kapasite artışlarını, hastanelerimizin inşa ve açılışlarını salgın döneminde 14 ayda gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanında köprü yol barajları tünelleri okulları fabrikaları toplu konut projelerini, hukuktan ekonomiye pek çok alanda hazırladığımız reformları bu dönemde milletimizde paylaştık. Uygulamaya geçirmeye başladık. Bu arada yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü Meclis’imizin takdirine sunuyoruz. Ülkemizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni sivil anayasasına da Cumhur ittifakıyla başlattığımız çalışmayla tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak STK’larla milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasımıza da kavuşacağız. Salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına Türkiye’yi sokacağız. Bu tablo içerde ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

“Terör devleti İsrail’i çok iyi bilmeniz gerekiyor”

Konuşmasında İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla, “Filistin bizi bekliyor. Filistin yavruların ağlamalarıyla beraber bizi bekliyor. Dışişleri bakanımız BM Genel Kurulunda başarılı bir oturum gerçekleştirdi. Bunu gerçekleştirirken oradan bir şeyi haykırdılar; Filistin’in 1947 den itibaren topraklarının bu terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça toprağa dönüştüğünü anlattılar. Anlatacağız. Haritaları göstererek anlatacağız. Tüm dünyanın terör devleti İsrail’in ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Gençler bu terör devleti İsrail’i çok iyi bilmeniz gerekiyor. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye’nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin güneşinin doğduğunu görmek bizlere nasip olacaktır” dedi.