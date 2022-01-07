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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medyada boca edilen batı menşeli mesajların bir amacı var. Bunların masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Her türlü marjinalliğin sanat adı altında normalleştirildiği sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almamız şarttır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medyada boca edilen batı menşeli mesajların bir amacı var. Bunların masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Her türlü marjinalliğin sanat adı altında normalleştirildiği sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almamız şarttır. Kültür birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere tüm fertlerimize ulaştırana kadar çalışmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medyada boca edilen batı menşeli mesajların bir amacı var. Bunların masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Her türlü marjinalliğin sanat adı altında normalleştirildiği sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almamız şarttır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medyada boca edilen batı menşeli mesajların bir amacı var. Bunların masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Her türlü marjinalliğin sanat adı altında normalleştirildiği sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almamız şarttır. Kültür birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere tüm fertlerimize ulaştırana kadar çalışmalıyız."

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