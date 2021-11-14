Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor. Memurlarımızın tüm taleplerini daima dikkate aldık. Geriye dönüp baktığımızda hiç de azımsanmayacak adımlar attık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor. Memurlarımızın tüm taleplerini daima dikkate aldık. Geriye dönüp baktığımızda hiç de azımsanmayacak adımlar attık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor. Memurlarımızın tüm taleplerini daima dikkate aldık. Geriye dönüp baktığımızda hiç de azımsanmayacak adımlar attık.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor. Memurlarımızın tüm taleplerini daima dikkate aldık. Geriye dönüp baktığımızda hiç de azımsanmayacak adımlar attık.”

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