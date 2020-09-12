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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla, ortaya koyduğu dirayetli duruşla, geçmişteki kirli senaryolarla da hesaplaşmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla, ortaya koyduğu dirayetli duruşla, geçmişteki kirli senaryolarla da hesaplaşmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla, ortaya koyduğu dirayetli duruşla, geçmişteki kirli senaryolarla da hesaplaşmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla, ortaya koyduğu dirayetli duruşla, geçmişteki kirli senaryolarla da hesaplaşmıştır" dedi.
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