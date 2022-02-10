banner4556

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile görüştü

banner4664

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile görüştü
banner4583

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi” mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.

banner4336

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yenice’de Başkan Ceylan güven tazeledi
Yenice’de Başkan Ceylan güven tazeledi
  1. ÇANAKKALE

banner3841

banner4586

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666