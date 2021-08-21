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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Afganistan’daki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Afganistan’daki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre; iki lider görüşmede Afganistan’da yaşananları ve son durumu ele aldı.

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