banner4556

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya – Ukrayna ilişkileri ile ilgili) “Biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız”

banner4336

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya – Ukrayna ilişkileri ile ilgili) “Biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya – Ukrayna ilişkileri ile ilgili) “Biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız”
banner4584

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya – Ukrayna ilişkileri ile ilgili) “Biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız”

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da yağmur etkili olmaya başladı
İstanbul’da yağmur etkili olmaya başladı
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616