Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya’yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya’yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya’yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya’yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."
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