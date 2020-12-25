Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya’yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya’yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya’yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."
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